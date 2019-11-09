أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 9/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || ترامب يهنيء الألمان بمناسبة الذكرى الـ 30 لسقوط جدار برلين

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الألمان بمناسبة الذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين، على ما حققوه في إعادة توحيد بلادهم وإعادة بناء ألمانيا الشرقية سابقا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || قسد تكشف انتهاكات تركيا رغم الهدنة في سوريا

كشف بيان لقوات سوريا الديمقراطية، عن انتهاكات ارتكبتها تركيا والفصائل الموالية لها بعد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا. أخبار عالمية عاجلة اليوم || البحرين تعلن القبض على خلية تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء السبت، القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بإرهابيين بالخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي.

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