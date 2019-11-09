البحرين تعلن القبض على خلية تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء السبت، القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بإرهابيين بالخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية متواجدة في الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة“.

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.

ويذكر أن صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على 169 متهما بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير بمعاقبة تسعة وستين متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة تسعة وثلاثين متهما بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ثلاثة وعشرين متهما بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة سبعة متهمين بالحبس لمدة ثلاثة سنوات، وتغريم ستة وتسعين متهما منهم بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم اثني عشر متهما منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم، وإلزام أحد المتهمين بمبلغ مائتين وواحد وثلاثين دينارا وثمانمائة فلس قيمة التلفيات، كما أمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عن مائة وثمانية وثلاثين متهما وبمصادرة المضبوطات، وقضت ببراءة ثلاثين متهمين.