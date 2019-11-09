كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: توافد حشود كبيرة لمنع اقتحام القوات الأمنية ساحة التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وذكرت مصادر أن قوات الأمن سيطرت على ساحة الخلاني، مع استمرار الضرب المتقطع للقنابل المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين".

كان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي نفى تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير، معتبرا أن المتظاهرين هم مصدر قوة لتحقيق المطالب.

وأعلنت مصادر طبية وأمنية عراقية، في وقت سابق، مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات في وسط العاصمة بغداد.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن المتظاهرين القتلى سقطوا قرب ساحة التحرير، فضلا عن إصابة العشرات بسبب الغاز المسيل للدموع.

وتحركت تعزيزات من قوات مكافحة الشغب العراقية إلى المنطقة لتفريق المتظاهرين، فضلا عن وصول فرق من الدفاع المدني للسيطرة على حريق شب في ساحة الخلاني.

وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي أعلن، السبت، إطلاق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث ومختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة المشاكل في البلاد.

وقال رئيس البرلمان العراقي "سنعمل على وضع جدول زمني لتلبية مطالب المتظاهرين"، وجدد رفضه "استخدام العنف ضد المتظاهرين"، ومطالبا بحمايتهم.

وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، أعلن السبت، إطلاق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث ومختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة المشاكل في البلاد.

Advertisements وقال رئيس البرلمان العراقي "سنعمل على وضع جدول زمني لتلبية مطالب المتظاهرين"، وجدد رفضه "استخدام العنف ضد المتظاهرين"، ومطالبا بحمايتهم.