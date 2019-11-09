دك شباك مضيفه إيبار برباعية.. الريال ينفرد مؤقتا بصدارة “الليغا”

عاد ريال مدريد بفوز كبير، مساء اليوم السبت، قوامه أربعة أهداف دون رد، من أرض مضيفه إيبار، لحساب مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني.

وأنهى الفريق الملكي الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، افتتحها الفرنسي كريم بنزيمة بعد مرور 17 دقيقة على ضربة البداية، وبعدها بثلاث دقائق ضاعف القائد سبرجيو راموس الكفة بهدف ثان من علامة الجزاء، قبل أن يعود بنزيمة، ومن العلامة ذاتها، ويوقع هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 29.

ونجح الفريق الملكي في الجولة الثانية، وتحديدا في الدقيقة 61 من إحراز الهدف الرابع، بواسطة اللاعب فيديريكو فالفيردي، ليعلن أدريان كورديرو حكم المواجهة عن نهايتها بفوز الضيوف برباعية نظيفة.

ومكن هذا الانتصار، ريال مدريد من الانفراد بصدارة ترتيب “الليغا”، رافعا رصيده للنقطة 25، مبتعدا بنقطتين عن ريال سوسيداد الوصيف، وبثلاث عن غريمه برشلونة، الذي سيستقبل مساء اليوم، على أرضية ملعب “كامب نو” ضيفه سيلتا فيغو.