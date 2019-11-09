الجمهوريون يطالبون باستدعاء بايدن للتحقيق الذي يرمي لعزل ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصرّ الحزب الجمهوري الأميركيّ، على المطالبة باستدعاء هانتر بايدن، نجل المرشح الديموقراطي الأوفر حظًا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل، للمثول أمام المحققين بصفة شاهد، بقضيّة المطالبة بعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد اتّهم هانتر بايدن، ووالده جو، مرارًا بالفساد على خلفية تولي نجل المرشّح الديموقراطي منصبًا في مجلس إدارة شركة "بوريسما" النفطية الأوكرانية، عندما كان الأخير يتولى منصب نائب الرئيس الأميركي

وكشف كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات، ديفن نوني، عن وجود تقارير تفيد بأن "بوريسما" سدّدت لهانتر بايدن، مبلغ 50 ألف دولار شهريًا لقاء عضويته في مجلس إدارتها

وكتب نونيس، أن معرفة "المهام الفعلية التي اضطلع بها هانتر بايدن، في "بوريسما" من شأنها أن تساعد الشعب الأميركي في فهم طبيعة الفساد المستشري في أوكرانيا ومداه"

وكان ترامب قد نفى ارتكابه أي مخالفة، بضغطه على نظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلنسكي، لفتح تحقيق بكسب غير مشروع بحق جو بايدن وابنه هانتر، وانتقد نونيس، ما وصفه بأنه "عملية صوريّة ترمي لعزل الرئيس وقال إن من شأن شهادة هانتر بايدن أن تعزز الشفافية في "عملية غير شفافة وغير منصفة".

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كذلك طالب نونيس، بمثول المخبر، الذي أبلغ بالمحادثة الهاتفيّة التي جرت في تموز/ يوليو بين ترامب وزيلنسكي، أمام التحقيق بصفة شاهد.

وتتطلب المصادقة على طلبات مثول الشهود، المقدمة من الجمهوريين، موافقة الديموقراطيين الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب، ويتوقع أن يُرفض طلبا مثول هانتر بايدن والمخبر، وفي تاريخ الولايات المتحدة عُزل رئيسان فقط، وبالتالي فإذا تمكن الديموقراطيون من تحقيق هدفهم سيصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يتم عزله، علمًا بأنّ تصويت مجلس النواب على عزل ترامب يحيله على محاكمة لعزله أمام مجلس الشيوخ حيث يحظى الجمهوريون بغالبية.

وكان ترامب قد وصف محادثته الهاتفية مع زيلينسكي، بأنها "مثالية" على الرغم من أن المحضر الذي نشره البيت الأبيض يبدو أنه يدعم الاتهامات التي أطلقت بحقه، وفي إفاداتهم أمام لجان التحقيق، أكّد أكثر من عشرة شهود حتى الآن صحة الاتهامات التي أطلقها الديموقراطيون، بما فيها حجب الرئيس الأميركي مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح كييف تحقيقا بحق جو بايدن وابنه هانتر.

وكانت كل الجلسات التي عقدتها لجان التحقيق مغلقة، لكنّها ستعقد الأسبوع المقبل جلسات علنية.