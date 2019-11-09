شاهد.. تسريب صوتي لعنصر من حزب الله يفضح سياساتهم

السبت 9 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

وجّه أحد عناصر حزب الله رسالة جريئة للأمين العام حسن نصرالله.

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وفي التفاصيل، انتشر تسجيل صوتي تحدث فيه شخص عرّف عن نفسه بأنه مجاهد بحزب الله ، إلا أنه قرر أن يناشد "نصر الله" بعد أن شاهد مسيرات في الضاحية تهتف باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وسأل نصرالله قائلاً: "أليس هذا هو الشخص نفسه الذي حاربناه في 7 آيار وقلنا عنه أنه عميل لأميركا واسرائيل؟"، مضيفاً "كيف ستنظر بوجه أهل كل الشهداء الذين سقطوا يومها خلال المعارك؟".

وتابع: "كيف أصبحتما حلفاء ضد الشعب بعد أن استيقظ الأخير وقرر المطالبة بحقوقه؟ كيف تقبلها على نفسك؟". وقال العنصر في حزب الله والذي رفض الكشف عن هويته خوفاً على قوت أولاده على حد تعبيره: "يسقط أكبر عهد لا مأسوف عليه أمام نقطة دم واحدة من مظلوم".

واعترف أن الحزب هو من أرسل أفواجاً من الناس إلى التظاهرات لسبّ نصرالله وأسف لأن أول الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذه التظاهرات الشعبية المطلبية هم عناصر حزب الله الذين يعانون من الفقر.