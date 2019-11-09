ترامب يلمح لإمكانية نشر مكالمته الثانية مع الرئيس الأوكراني

السبت 9 نوفمبر 2019

ترامب والرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض، يمكن أن ينشر نسخة من اتصال هاتفي ثان، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء المقبل.

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قالت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن ترامب صرح بذلك، خلال لقائه مع صحفيين في قاعدة أندروز الجوية، قبل توجهه إلى ولاية ألاباما، مشيرة إلى قوله: "لدينا نسخة أخرى ننشرها وهي مهمة للغاية".

وتابع: "سأعطيكم نسخة ثانية لأنني أجريت مكالمتين مع رئيس أوكرانيا"، مضيفا: "قد يتم نشر النسخة الثانية يوم الثلاثاء". ويواجه ترامب تحقيقا بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحثه على التحقيق مع أسرة "بايدن" بشأن عمل هنتر مع مجموعة بوريزما الأوكرانية للطاقة.

وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون تحقيقا يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في انتخابات الرئاسة وابنه هنتر بايدن الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.

ويحظر قانون الانتخابات الأمريكية على المرشحين قبول مساعدات أجنبية في الانتخابات.