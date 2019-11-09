2019-11-09 | 19:42
81 مشاهدة
وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "إرنستو فالفيردي هو المدرب المثالي لقيادة الفريق الكتالوني في هذه الفترة الانتقالية".
وأضاف رئيس النادي "لقد أحضرنا هذا الموسم لاعبين شباب يجب أن يساعدونا في عبور تلك المرحلة".
وتابع "نؤمن بأن فالفيردي هو المدرب المثالي لقيادة هذا المزيج الذي يضم مجموعة ناجحة من اللاعبين مع شباب واعدين".
وأتم "فالفيردي هو الشخص القادر على إنشاء هذا الرابط، لتشكيل مجموعة جديدة تستكمل مسيرة برشلونة".
كانت هذه تفاصيل خبر بارتوميو: فالفيردي المدرب المثالي لبرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.