البحرين تستبق عملية إرهابية بالقبض على مدبريها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استبقت قوات الأمن البحريني، السبت، عملية إرهابية بإلقاء القبض على العناصر المدبرة لها.



ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله "إنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية تم القبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية موجودة في الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي، وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة المقبلة".

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالبحرين استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.

كانت محكمة بحرينية عاقبت في الـ25 من سبتمبر الفائت 4 متهمين، بإنشاء جماعة إرهابية والمشاركة في أعمالها، بالسجن ما بين 3 و7 سنوات والغرامة.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين حينها أحكاماً على المتهم الأول بالسجن 7 سنوات، والثاني بالسجن 7 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، والثالث بالحبس 3 سنوات و100 ألف دينار غرامة، وأخيراً الرابع بالحبس 3 سنوات، وبمصادرة المضبوطات.