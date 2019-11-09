مقتل 25 إرهابيا في عملية أمنية شرقي الكونغو الديمقراطية

أعلنت قوات جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، أنها قتلت 25 إرهابيا منذ شن هجوم ضدهم أواخر الشهر الماضي في منطقة شرقي البلاد تعاني من تفشي مرض الإيبولا.

وقال جاك ندورو، الجنرال المسؤول عن العملية، إن 7 جنود كونغوليين لقوا حتفهم أيضا منذ بدء الحملة لاستئصال شأفة مليشيا القوات الديمقراطية المتحالفة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Advertisements

وأضاف أن الجيش سيطر على 4 مواقع للمليشيا حول مدينة بيني الشرقية في إقليم نورث كيفو.

وأدت الهجمات التي تشنها تلك المليشيا الإرهابية بانتظام إلى عرقلة جهود احتواء الإيبولا بالمنطقة.

ومليشيا القوات الديمقراطية المتحالفة تعمل على الحدود بين الكونغو وأوغندا منذ أكثر من 20 عاما، وهي ضمن عدد من الجماعات المسلحة التي تنشط شرقي الكونجو منذ فترة طويلة بعد الانتهاء الرسمي للحرب التي دارت رحاها فيما بين عامي 1998 و2003.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن العديد من هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة، في الوقت الذي لا تزال مدى علاقتهما غير محددة.