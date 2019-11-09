شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل..البحرين: القبض على عناصر كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات تمكنت القوات الأمنية في مملكة البحرين من القبض على عناصر لها علاقات بمجموعة إرهابية في الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي .

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله: “إنه ضمن الجهود المبذولة لحفظ الأمن، وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، قُبض على عدد من العناصر التي تبين ارتباطها بعناصر إرهابية موجودة في الخارج، كانت تعتزم تنفيذ أعمال من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي وتهديد السلم الأهلي خلال الفترة القادمة”. وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية استكمال الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم.

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