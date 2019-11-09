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هادي يوجه كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بالعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض

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جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

تنفيذا لأول بنود «اتفاق الرياض»، وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (السبت)، كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، بالعمل بشكل فوري على تنفيذ بنود الاتفاق وأحكامها.

وعبر هادي عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل القيادة في المملكة لإخراج ذلك الجهد إلى النور، «ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف شعبنا اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها الشعب اليمني».

وقال هادي: أتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة، وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة، ليحقق بها آماله وتطلعاته.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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