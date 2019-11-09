سأل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​انطوان بانو​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "في أي خانة يصب طرح ملف ​العفو العام​ على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​؟، ومصلحة من يخدم هذا القانون الذي هبط فجأة في هذا الزمن العصيب؟، هل التوقيت الزمني مناسب لمثل هذا الطرح؟، هل الخانقة الاقتصادية تسمح بإثارة مثل هذا الملف البالغ الحساسية، أم أن الساحة الأمنية آمنة وغير مكشوفة؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بانو: في أي خانة يصب طرح ملف العفو العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.