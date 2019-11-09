المطران ضاهر: لتغليب المصلحة الوطنية وتأليف حكومة تحاكي مطالب الناس

هنأ رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، في بيان، "اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف"، آملا أن "تكون الأعياد، مناسبة لجمع وتوحيد اللبنانيين، حول مفهوم المحبة والأخوة، وتغليب المصلحة الوطنية، على المصالح الفردية والحزبية والعائلية".
ودعا إلى "تأليف حكومة تحاكي مطالب الناس، ويكون هدف أفرادها معالجة الوضعين الاقتصادي والمعيشي، فضلا عن السعي الجدي، لتنفيذ مشاريع حيوية ومنتجة، تؤمن مداخيل للدولة، وفرص عمل للشباب العاطلين عن العمل".
وشدد على "ضرورة أن يتحلى المسؤولون بالحكمة والشجاعة، لاتخاذ قرارات حازمة، لإنقاذ البلد من الظروف الصعبة، التي يمر بها البلد"، سائلا الله أن "يحفظ الوطن من كل سوء ومكروه".
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