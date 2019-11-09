افادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بأن "​لبنان​ سيشهد في ​الساعات​ المقبلة ارتفاع ب​درجات الحرارة​ تترافق مع كتل هوائية مما يزيد من خطر ​الحرائق​ لذلك يجب عدم رمي اعقاب ​السجائر​ في الطبيعة، وعدم اشعال النيران في الاحراش اثناء التنزه وعدم حرق الاعشاب واستعمال المفرقعات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن حذرت من خطر اندلاع الحرائق في الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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