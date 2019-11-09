الجسر: الحريري ليس مضطرا لرئاسة حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة

اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ ان "​الاتصالات​ السياسية تتم بكتمان شديد ولا اعتقد ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ مضطرا لرئاسة حكومة شبيهة ب​الحكومة​ المستقيلة".

وفي حديث تلفزيوني راى الجسر ان "اليوم هناك شارع متحرك وله مطالب واضحة وكل القوى يجب ان تجمع على ضرورة القيام بخطوات انقاذية".



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