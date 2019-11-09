أكد النائب جهاد الصمد، في بيان، أن "وجع اللبنانيين واحد وهمومهم مشتركة، ولم ولن أتوقف عن رفع الصوت للتعبير عن صرختهم في وجه الفساد الذي استفحل في البلد".
ووصف ما حصل من محاولة قطع الطريق على المتظاهرين في الضنية بأنه "تصرف انفعالي وليس ناتجا عن توجه أو قرار"، مردفا: "مع ذلك أنا أتقدم باعتذار من كل تلميذ ومن أهالي التلاميذ، فنحن عائلة واحدة وهمومنا واحدة. والضنية كلها ستبقى دائما عائلتي الموحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصمد: ما حصل في الضنية تصرف انفعالي ليس ناتجا عن توجه أو قرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.