الصمد: ما حصل في الضنية تصرف انفعالي ليس ناتجا عن توجه أو قرار

أكد النائب ​جهاد الصمد​، في بيان، أن "وجع اللبنانيين واحد وهمومهم مشتركة، ولم ولن أتوقف عن رفع الصوت للتعبير عن صرختهم في وجه الفساد الذي استفحل في البلد".

ووصف ما حصل من محاولة قطع الطريق على المتظاهرين في ​الضنية​ بأنه "تصرف انفعالي وليس ناتجا عن توجه أو قرار"، مردفا: "مع ذلك أنا أتقدم باعتذار من كل تلميذ ومن أهالي التلاميذ، فنحن عائلة واحدة وهمومنا واحدة. والضنية كلها ستبقى دائما عائلتي الموحدة".