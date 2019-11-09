آلان عون: الأولوية هي لتشكيل حكومة انقاذية تعبر الأزمة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في حديث تلفزيوني، أن إقتراح قانون العفو العام لا يشمل أي عفو عن الجرائم، لافتاً إلى أن ليس هناك من سبب لتأجيل موعد الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء المقبل، معتبراً أن الجلسة يجب أن تعقد مهما كانت التحركات في الشارع.
وأشار النائب عون إلى أن المطلوب أن يدرك المتظاهرين أن الجلسة التشريعية تخدم أهداف الثورة ولا يجب تعطيلها، موضحاً أن موضوع الدعوى إلى إلى إنتخابات نيابية مبكرة قابل للنقاش، لكنه لفت إلى أنه ليس محط إجماع، معتبراً أن الأولوية هي لتشكيل حكومة انقاذية تعبر الأزمة.
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