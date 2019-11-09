شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة محامى حلوان تعرض ميزانية 2016 و2017 على أعضاء الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة محامي حلوان، عن عرضها ميزانيتها عن عامي 2016 و 2017 لأعضاء الجمعية العمومية. وقال شعبان زكريا، نقيب محامي حلوان، إن نقابة حلوان الفرعية عرضت ميزانية ٢٠١٦ و٢٠١٧ بمقر النقابة الفرعية بحلوان. وأضاف شعبان زكريا فى تصريحات له أنه من المقرر عرض ميزانية ٢٠١٨ و٢٠١٩ مع بداية العام المقبل ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه من يريد الاطلاع على الميزانية التوجه إلى مقر النقابة الفرعية.

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