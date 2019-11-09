شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل إرهابه.. أنقرة تستمر فى حملة الاعتقالات ضد أطباء وأكاديميين بإسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الشرطة التركية اعتقلت في إسطنبول أكاديميين وأطباء وقاضيًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التى يتزعمها الداعية التركى فتح الله جولن.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن عملية اعتقال الأطباء والأكاديميين والقاضي الناوب بولنت أيدن، تمت بمشاركة عناصر من جهاز الاستخبارات، حيث يأتي ذلك في إطار ملاحقات حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب عام 2016 بيمنا تنفي الحركة وتطالب بأدلة.

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وأشارت صحيفة زمان، إلى أن العملية تمت في منطقة بيلك دوزو فى وقت وصف فيه مستشار الرئيس التركي أرنتش مراسيم الفصل من الخدمة والاعتقال التي صدرت خلال حالة الطواري، عقب محاولة الانقلاب خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 وتم بموجبها فصل واعتقال عشرات الآلاف من المواطنين المدنيين من وظائفهم بالكارثية والمفجعة.