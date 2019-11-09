القسم الثاني.. “الكاك” و”الراك” يلتحقان بالمحمدية والدشيرة في الصدارة

واصل النادي القنيطري سلسلة نتائجه الإيجابية في القسم الثاني من البطولة الاحترافية، بتفوقه اليوم السبت، على ضيفه وداد تمارة بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب ثامن جولات المنافسة.

ومكن هذا الفوز، “الكاك” من رفع رصيده للنقطة 13 متخلفا بفارق الأهداف عن المتصدر شباب المحمدية، الذي اكتفى بتعادا سلبي آخر، هذه المرة أمام مضيفه اتحاد الخميسات.

ونجح الراسينغ البيضاوي في بلوغ نقطته 13 هو الآخر، بعدما أسقط ضيفه الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، بينما عاد أولمبيك الدشيرة صاحب الرصيد ذاته من النقاط، بتعادل دون أهداف من أرض مضيفه شباب أطلس خنيفرة.

وانفرد الوداد الفاسي بالمركز الخامس، متخلفا بنقطة وحيدة عن رباعي الصدارة، إثر تغلبه على ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدف دون مقابل، ومتقدما بفارق الأهداف عن شباب بنجرير المتعادل سلبا مع ضيفه اتحاد سيدي قاسم، في حين عاد المغرب الفاسي سابع الترتيب بعشر نقاط، بتعادل إيجابي بهدف لمثله من ميدان مضيفه جمعية سلا.