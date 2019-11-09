بمناسبة عيد المولد النبوي.. الملك محمد السادس يعفو عن 300 سجين

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر الملك محمد السادس، عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 300 شخصا.

وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي، الموجودون في حالة اعتقال، 109 سجينا، حيث تم التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدتهم.

أما المستفيدون من العفو الملكي، الموجودون في حالة سراح، فبلغ عددهم 191 شخصا، منهم 10 استفادوا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها.

كما استفاد 10 سجناء من العفو من العقوية الحبسية مع إبقاء الغرامة، ونال ثلاث. سجناء، عفوا من عقوبتي الحبس والغرامة، وأخيرا شمل العفو من الغرامة، 142 شخصا.