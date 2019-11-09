توقيف موظف سابق بوكالات بنكية بتهمة سرقة 27 مليون منها بأكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقات من داخل وكالات لتحويل الأموال بمدينة أكادير وضواحيها، بحسب بلاغ للمديربة العامة للأمن الوطني.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، باشرت في السادس من نونبر الجاري إجراءات معاينة سرقات باستعمال مفاتيح مزورة استهدفت ثلاثة وكالات لتحويل الأموال بمناطق أنزا وبنسركاو وتكوين، ومكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 270 ألف درهم.

وقادت التحريات والأبحاث إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي تبين أنه مستخدم سابق بهذه الوكالات.

واشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.