كأس العرش.. “الطاس” يُسقط الدفاع ويبلغ المباراة النهائية

حجز فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي، بطاقة العبور إلى نهائي كأس العرش، بعد تغلبه اليوم السبت، في لقاء نصف النهائي على الدفاع الحسني الجديدي بهدف دون رد بعد التمديد.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب ابن بطوطة بطنجة، إلى التعادل دون أهداف، وهو التعادل الذي انتهت على إيقاعه مجريات الجولة الثانية، التي شهدت إشهار البطاقة الحمراء في وجه مصطفى شيشان لاعب الدفاع، عند الدقيقة 75 بعد استعانة سمير الكزاز حكم المواجهة بتقنية الفيديو المساعد “الڤار”.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، انتهى أولهما على إيقاع البياض، قبل أن ينجح “الطاس” في الثاني من توقيع هدف الفوز والتأهل إلى النهائي، عن طريق ركلة جزاء بواسطة اللاعب علي عشا.

وينتظر الاتحاد البيضاوي، المتأهل من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع غدا الأحد، بين فريقي حسنية أگادير والمغرب التطواني، على أرضية الملعب الكبير لمراكش، على أن يحتضن الملعب الشرفي بوجدة المباراة النهائية في 18 من الشهر الجاري.