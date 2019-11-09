أمينوكس يواجه هجوما بسبب “السعاية”.. هل فعلا ما قام به لا يناسب فنانا؟

تعرض الفنان أمين التامري، الملقب بأمينوكس، لموجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس الخميس، بسبب منشور طلب فيه من الجمهور إيصال قناته على “يوتيوب” إلى مليون مشترك.

ونشر أمينوكس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، منشورا كتب فيه: “بالرجولة ممكن تديروا أبوني بغيت توصلوا القناة لمليون مشترك باش نحطو ألبوم جديد بدون تكبر”.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطوة أمينوكس، معتبرين أن طلبه الحصول على مشتركين جدد لقناته بهذه الطريقة نوع من “السعاية”، التي لا تناسب الفنانين.

والخطوة، التي اتخذها أمينوكس شبيهة بما يقوم به “اليوتوبر”، من أجل كسب مشتركين جدد، يساهمون في منح “فيديوهاتهم” عدد مشاهدات أكثر، لتحقيق أرباح مادية أكبر، غير أن هناك من اعتبرها خطوة تقلل من شأن الفنان، لأن جماهريته لا يجب أن تكون مبنية على استعطاف الجمهور، وإنما بحبه اللامشروط له وللأعمال، التي يقدمها.