بثلاثة أهداف لاثنين.. برشيد يهزم الرجاء ويحقق فوزه الأول في البطولة

تغلب فريق يوسفية برشيد اليوم السبت، على ضيفه الرجاء الرياضي بثلاثة أهداف لاثنين، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الثالث من البطولة الاحترافية.

وانتهت الجولة الأولى من المباراة، بتقدم الفريق الحريزي بهدفين مقابل هدف واحد، بالرغم من افتتاح النسور الخضر لحصة التسجيل بواسطة سفيان الرحيمي بعد مرور 28 دقيقة على ضربة البداية، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 6 دقائق، حين نجح يوسف شينة في تعديل الكفة لصاحب الأرض، وبعدها بثلاث دقائق أضاف زميله كريم الهاشمي ثاني الأهداف.

وعاد الرحيمي في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 59، ليحرز هدفه الشخصي الثاني ولفريقه، قبل أن يُعيد عبد الصمد نياني التقدم لليوسفية بتوقيعه الهدف الثالث في آخر أنفاس اللقاء، ليعلن كريم صبري حكم المواجهة عن نهايتها بفوز يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لاثنين.

ويعتبر فوز اليوم، الأول للفريق الحريزي في بطولة هذا الموسم، بينما تعتبر الخسارة الأولى بعد تحقيقة لفوزين وتعادل، مع مباراتين ناقصتين.