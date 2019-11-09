شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أردوغان وبوتين بحثا تنفيذ الاتفاق بشأن شمال سوريا والان مع التفاصيل

اردوغان وبوتين

نقلت وكالة أنباء "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل لها، نقلًا عن "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفياً، تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما حول استقرار الوضع في شمال شرق سوريا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أردوغان وبوتين بحثا تنفيذ الاتفاق بشأن شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.