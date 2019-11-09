شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تفتح نيرانها على مواقع القوات المشتركة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 الحوثيين جددت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، في تحدِّ سافر منها للمعاهدات والإتفاقيات الأممية.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة على مواقع القوات المشتركة في حيس عصر اليوم السبت بشكل مكثف ومتواصل. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار من مناطق تمركزها صوب مواقع القوات المشتركة من سلاح الدوشكا وبسلاح البيكا وسلاح 14.5 وبالأسلحة القناصة.

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