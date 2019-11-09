اليمن.. المليشيا تستغل "المولد النبوي" وتحولها لمناسبة سياسية طائفية

السبت 9 نوفمبر 2019

الحوثيين

تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية استغلال المناسبة الدينية "المولد النبوي" وتحويلها الى مناسبة سياسية طائفية، وموسم لنهب المواطنين وابتزازهم، في ظل المعاناة المستمرة التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتهم.



وأثارت ممارسات وتعسفات مليشيات الحوثي الانقلابية التي تقوم بها منذ شهر ونصف استنكار واسع لدى اليمنيين، كما أن البذخ الذي تقوم به المليشيات الحوثية في هذه الفعالية يؤكد استغلالها لهذه المناسبة وتحويلها لموسم نهب.

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الأكاديمي عبدالملك الحماطي طرح سؤال برئ حد وصفه على ما تسمى "جمعية علماء اليمن" التابعة لمليشيات الحوثي، وقال: هل يجوز شرعا بأن تصرف مئات الملايين على مظاهر احتفالية ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بمناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومواليدنا لا نجد لهم ثمن الحليب، والموظفين اربع سنوات بلا راتب، وسبعة عشر مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر.

وأوضح الحماطي أن "‏محمد" ليس مناسبة وطنية نحتفل به يوم في العام برفع الشعارات وقصات القماش، محمد في قلوبنا نحتفل به بإتباع أوامره وتجنب نواهيه ونصلي عليه في كل وقت وحين.

وأضاف" فمن كان يحب محمد فليعكس ذلك الحب في تعامله معنا بميزان العدل والإنصاف ويرينا مكارم الأخلاق التي تعلمها من سيد المرسلين وخاتم النبيين.

ويعيش المواطنين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية اوضاع معيشية صعبة في ظل سيطرة المليشيات على الدولة ونهب مقدراتها وقطع المرتبات عن الموظفين للعام الرابع على التوالي.