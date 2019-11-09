- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المليشيا تستغل "المولد النبوي" وتحولها لمناسبة سياسية طائفية والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
الحوثيين
تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية استغلال المناسبة الدينية "المولد النبوي" وتحويلها الى مناسبة سياسية طائفية، وموسم لنهب المواطنين وابتزازهم، في ظل المعاناة المستمرة التي يعيشها المواطنين في مناطق سيطرتهم.
وأثارت ممارسات وتعسفات مليشيات الحوثي الانقلابية التي تقوم بها منذ شهر ونصف استنكار واسع لدى اليمنيين، كما أن البذخ الذي تقوم به المليشيات الحوثية في هذه الفعالية يؤكد استغلالها لهذه المناسبة وتحويلها لموسم نهب.
الأكاديمي عبدالملك الحماطي طرح سؤال برئ حد وصفه على ما تسمى "جمعية علماء اليمن" التابعة لمليشيات الحوثي، وقال: هل يجوز شرعا بأن تصرف مئات الملايين على مظاهر احتفالية ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بمناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومواليدنا لا نجد لهم ثمن الحليب، والموظفين اربع سنوات بلا راتب، وسبعة عشر مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر.
وأوضح الحماطي أن "محمد" ليس مناسبة وطنية نحتفل به يوم في العام برفع الشعارات وقصات القماش، محمد في قلوبنا نحتفل به بإتباع أوامره وتجنب نواهيه ونصلي عليه في كل وقت وحين.
وأضاف" فمن كان يحب محمد فليعكس ذلك الحب في تعامله معنا بميزان العدل والإنصاف ويرينا مكارم الأخلاق التي تعلمها من سيد المرسلين وخاتم النبيين.
ويعيش المواطنين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية اوضاع معيشية صعبة في ظل سيطرة المليشيات على الدولة ونهب مقدراتها وقطع المرتبات عن الموظفين للعام الرابع على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. المليشيا تستغل "المولد النبوي" وتحولها لمناسبة سياسية طائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.