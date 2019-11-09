الكويت تعلن سحب البعثة الدبلوماسية من قنصليتها في البصرة

أكد مصدر دبلوماسي كويتي، اليوم السبت، سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية من القنصلية الكويتية في البصرة. وعزا المصدر ذلك، الى "تطورات الأوضاع في المحافظة العراقية المحاذية للكويت". ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، على موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله، إن "القنصل وأعضاء القنصلية سيصلون إلى منفذ العبدلي اليوم".

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