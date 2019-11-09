انفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير

أفاد مصدر أمني، السبت، بانفجار عبوة صوتية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية، انفجرت، مساء اليوم، قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، إلى "عدم وقوع أي إصابات بشرية خلال الانفجار"، مبيناً أن "الأضرار كانت فقط بعجلة إسعاف".

وكانت عبوة صوتية قد انفجرت في وقت سابق من، اليوم السبت، قرب شارع ابو نؤاس وسط بغداد.