مصدر امني يكشف طبيعة التفجير قرب شارع ابو نؤاس

افاد مصدر امني، السبت، بأن التفجير الذي سمع قرب شارع ابو نؤاس وسط بغداد كان عبارة عن انفجار عبوة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الانفجار الذي سمع قرب شارع ابو نؤاس كان عبارة عن انفجار عبوة صوتية ضمن ساحة النصر تسببت بتضرر عجلتين ومحل من دون اي اصابات تذكر".
وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار قرب شارع ابو نؤاس وسط بغداد.
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