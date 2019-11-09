اخماد حريق داخل معمل للجبس وسط كربلاء

أفاد مصدر أمني، السبت، باخماد حريق داخل معمل للجبس وسط محافظة كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، داخل معمل للجبس وسط محافظة كربلاء".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق دون إصابات بشرية".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق دون إصابات بشرية".
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