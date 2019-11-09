القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 43 عنصرا من حركة طالبان، السبت، في أفغانستان، إثر عملية خاصة نفذتها قوات الجيش الأفغاني بولاية أوروزكان.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الأفعانية أنه "نتيجة عملية خاصة قامت بها قوات الأمن الوطني الأفغانية في منطقة الجزاب بمقاطعة أوروزكان، قُتل 43 إرهابيا من طالبان، وصودر عدد كبير من الأسلحة والذخيرة".
على جانب آخر، قتلت القوات الخاصة الأفغانية 4 من مقاتلي طالبان واعتقلت 9 آخرين، خلال العمليات في مقاطعتي هلمند ووردك.
وذكر مسؤولون عسكريون، في وقت سابق، أن القوات الخاصة قتلت 3 من مقاتلي طالبان واعتقلت 6 آخرين في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند.
كانت سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 33 من مقاتلي طالبان وتنظيم داعش خراسان الإرهابي في مقاطعات نانجارهار وهيلمند وقندهار خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مسؤولون عسكريون، الجمعة، إن غارة جوية قتلت 11 مسلحا من تنظيم داعش خراسان في منطقة ديه بالا بمقاطعة نانجرهار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 43 عنصرا من طالبان في عملية للجيش الأفغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.