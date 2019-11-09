مقتل 43 عنصرا من طالبان في عملية للجيش الأفغاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 43 عنصرا من حركة طالبان، السبت، في أفغانستان، إثر عملية خاصة نفذتها قوات الجيش الأفغاني بولاية أوروزكان.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الأفعانية أنه "نتيجة عملية خاصة قامت بها قوات الأمن الوطني الأفغانية في منطقة الجزاب بمقاطعة أوروزكان، قُتل 43 إرهابيا من طالبان، وصودر عدد كبير من الأسلحة والذخيرة".

على جانب آخر، قتلت القوات الخاصة الأفغانية 4 من مقاتلي طالبان واعتقلت 9 آخرين، خلال العمليات في مقاطعتي هلمند ووردك.

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وذكر مسؤولون عسكريون، في وقت سابق، أن القوات الخاصة قتلت 3 من مقاتلي طالبان واعتقلت 6 آخرين في منطقة نهر السراج بإقليم هلمند.

كانت سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 33 من مقاتلي طالبان وتنظيم داعش خراسان الإرهابي في مقاطعات نانجارهار وهيلمند وقندهار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون عسكريون، الجمعة، إن غارة جوية قتلت 11 مسلحا من تنظيم داعش خراسان في منطقة ديه بالا بمقاطعة نانجرهار.