إحباط تهريب 100 طن متفجرات للحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عدن، الحديدة

وسط تشديدات أمنية واستنفار كبير، أقامت الميليشيات الحوثية بصنعاء ومناطق سيطرتها أمس، فعاليتها الطائفية تحت مسمى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

واستغلت المناسبة الدينية للتحشيد للجبهات وجمع التبرعات المالية، ونهب المال العام وحشد القبائل، ووفرت وسائل النقل بمناطق سيطرتها للحضور إلى منطقة السبعين، وفرضت على المحال التجارية، ومؤسسات الدولة بمناطق سيطرتها وضع لوحات نقاشية باللون الأخضر على واجهات المباني والشوارع، على الطريقة الإيرانية.

ميدانيا أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف الميليشيات الحوثية نحو تلال «الصبة والمروي والروكية» بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات، واستعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكد رئيس المركز الإعلامي بمحور مران الرائد عبدالله المطحني، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومقاتلات التحالف كبدت الميليشيات الحوثية الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد، مؤكدا أن العمليات العسكرية للجيش الوطني لن تتوقف في ظل الانقلاب على الشرعية.

وأكدت مصادر ميدانية بمحافظة صعدة مصرع القيادي الحوثي العميد ناشر علي مفرح الكريدي، المعين من الميليشيات الحوثية قائدا للواء 103 حرس حدود في محور صعدة على يد قوات الجيش الوطني.

Advertisements

من جهة أخرى نجحت قوات خفر السواحل اليمنية في إحباط محاولة تهريب 100 طن من المواد المتفجرة المتجهة إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، وأوضح المركز الإعلامي التابع لقوات المقاومة المشتركة أن «خفر السواحل» اليمنية في البحر الأحمر تمكنت في عملية عسكرية نوعية من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46% من مادة «اليوريا»، مشيرا إلى أن هذا النوع من السماد يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات.

وأضاف أن الشحنة تتكون من 2000 مغلف تزن نحو 100 طن كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على متن مركب بحري متوسط يقوده بحارة يمنيون، وأكد المصدر أن عملية المراقبة والمتابعة والضبط للمركب والشحنة والمهربين استغرقت أكثر من 15 ساعة، وتم توثيقها بالصوت والصورة.

مشاهدات يمنية

الميليشيات الحوثية تحشد القبائل اليمنية لميدان السبعين مقابل المال.

تمكن الفريق الحكومي من تبديل ضباط الارتباط الممثلين له في غرفة العمليات المشتركة الثلاثية التي تشارك فيها بعثة الأمم المتحدة برئاسة الجنرال جوها، وتتخذ من سفينة في البحر الأحمر غرب الحديدة مقرا لها.

الميليشيات الحوثية تفرج عن 44 عاملا سبق وأن اختطفتهم وهم في طريقهم للعمل في المحافظات المحررة.