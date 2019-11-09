الزهراني: المملكة تعمل على تخفيف معاناة اليمن الإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ نيويورك

أكدت السعودية أنها لا تألو جهدا في دعم وكالات وبعثات الأمم المتحدة، ومساعدة البعثات الدولية على الوفاء بالتزاماتها.

وقال السكرتير الثالث لبعثة المملكة في الأمم المتحدة يزيد الزهراني «من جهود المملكة دعم اتفاق الحديدة وهو أحد مخرجات اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة، وذلك في سبيل إرساء الاستقرار، واستعادة الشرعية في اليمن بالتوازي مع تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني سواء كانت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية أو تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية»، إضافة إلى دعمها لجهود مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ودول الساحل (G5) رغبة منها في دعم استقرار هذه المنطقة ومكافحة نشاط التنظيمات المتطرفة.