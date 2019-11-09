13 قتيلا داعشيا في غارات جوية بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ننكارهار
ذكر مسؤولون عسكريون أن سلسلة من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 13 مسلحا من جماعة «داعش خرسان» في إقليمي «ننكارهار» و»كونار» شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وأضاف المسؤولون أن الغارات الجوية في منطقة «أشين» بإقليم ننكارهار أسفرت عن مقتل ستة مسلحين من الجماعة المسلحة، وتابع المسؤولون أن غارة جوية أخرى بمنطقة «ده بالا» بإقليم ننكارهار أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين بالجماعة.
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