اختناق 30 متظاهرا في العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بغداد

كشف مصدر أمني عراقي أمس عن إصابة 30 شخصا بالاختناق جراء إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وسط العاصمة بغداد.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر قوله «الموقف الأمني في جسري الأحرار والسنك، وسط بغداد، هو حصول عمليات كر وفر بين مكافحة الشغب والمتظاهرين» .

وتشهد ساحات التظاهر في العاصمة العراقية بغداد، وتسع محافظات في جنوب البلاد مظاهرات احتجاجية في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للقوات الأمنية في الشوارع المؤدية إلى أماكن التظاهرات.

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وما زال المتظاهرون في بغداد يعتصمون داخل السرادق والخيام وداخل مبنى بناية المطعم التركي المطلة على المنطقة الخضراء على ضفاف نهر دجلة حيث ينظم المتظاهرون فعاليات متنوعة، أبرزها إقامة معارض للكتب وجلسات غنائية، فيما شرع عشرات الرسامين بتزيين نفق ساحة التحرير بلوحات فنية تخلد أيام المظاهرات الاحتجاجية.

وقام المئات من المتظاهرين بإعادة افتتاح السوق التجاري المهمل منذ 2003 في نفق ساحة التحرير بعد حملة تنظيف واسعة.

ورجح محلل سياسي عراقي استمرار المظاهرات الاحتجاجية في العراق كونها جاءت على خلفية فساد وسوء إدارة حكومية.

وقال الدكتور أحمد الشريفي لوكالة الأنباء الألمانية «المظاهرات الشعبية في العراق ستستمر ومن يراهن على الزمن لإيقافها فهذا أمر مستبعد».

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