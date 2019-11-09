مفتي لبنان يدعو إلى الاستجابة لمطالب الشعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _بيروت
دعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان أمس إلى الاستجابة لمطالب الشعب وتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
وقال دريان في رسالة إلى اللبنانيين «آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، العابرة للطوائف والأحزاب والمناطق، بعدما استطاع الحراك الشعبي أن يوحد اللبنانيين على الطريق الصحيح، وأن يجمعهم في ساحة واحدة، هي ساحة الوطن، آن الأوان ليستعيد الشعب ثقته بالدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية».
وتواصلت المظاهرات لليوم الـ24 على التوالي للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وجابت تظاهرة طلابية شوارع العاصمة بيروت، كما جابت مسيرات شارك فيها مواطنون وطلاب في مناطق عدة في شمال لبنان وشرقه وجنوبه.
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