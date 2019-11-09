بولسونارو: دا سيلفا حقير ويجب عدم الاكتراث به

وصل الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى مقر نقابة عمال الحديد في ساو باولو، غداة خروجه من السجن. من جهته وصف الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​ دا سيلفا بأنه "حقير" داعيا مواطنيه "المحبين للحرية إلى عدم الاكتراث به".



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