النشرة: سقوط جريح نتيحة تدهور دراجته على طريق الخيام

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "سقوط جريح جراء تدهور دراجته النارية التي كان يقودها على طريق الخيام وقد تم نقله الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ وهو في حالة حرجة".

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