النشرة: اصابة عاملة اثيوبية بعد سقوطها من سطح احد المنازل بمجدل عنجر

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "عناصر ​الدفاع المدني​ عملوا على نقل امراة من التابعية الاثيوبية الى ​مستشفى​ شتورة بعد سقوطها من سطح منزل مخدومها في ​مجدل عنجر​".

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