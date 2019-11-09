النشرة: متظاهرون نفذوا وقفة احتجاجية عند مدخل زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه "نُظمت مساء اليوم وقفة احتجاجية تخللها اضاءة شموع عند مدخل زحلة في اطار التحركات المستمرة في المدينة". وقد كتب المعتصمون بالشموع عبارة "​لبنان ينتفض​".

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