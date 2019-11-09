وديع عقل: جلسة مجلس النواب المقبلة يجب أن تكون علنية

أشار عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" وديع عقل، في حديث تلفزيوني، إلى أن السلطة اللبنانية ليس لديها مناعة في مواجهة الأخبار الكاذبة، لافتاً إلى أن المواطنين يصدقون تلك الأخبار بسبب قيام هذه السلطة في الأساس على الفساد.
ورأى عقل أن من الممكن معالجة الوضع المالي في الفترة المقبلة، معتبراً أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على القيام بإصلاح إقتصادي جذري ومكافحة فساد شرسة وقوية، داعياً إلى أن تكون جلسة مجلس النواب المقبلة، يوم الثلاثاء، علنية، لافتاً إلى أن لبنان لا يحتاج إلى قانون عفد جديد بل إلى محاسبة، موضحاً أن قانون الإثراء غير المشروع هو خشبة الخلاص من أجل الوصول إلى مكافحة الفساد والمحاسبة.
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