سامي الجميل للرئيس عون: المفتاح بإيدك تحرّر وحرّر بلدك

توجه رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلاً: "أنت تعرف ما ينتظر الشعب اللبناني من فقر وذلّ وما ينتظر لبنان من أيام سوداء ان لم تقم بواجباتك الدستورية".
وأشار إلى أن "لبنان لن يسلم من الاستحقاقات المالية القادمة"، معتبراً أن "وحدها حكومة حيادية مثالية قادرة على الإنقاذ"، قائلاً: "المفتاح بإيدك. تحرّر وحرّر بلدك".
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