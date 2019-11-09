وزير الخارجية التركي: لا حق لأحد في ثروات سوريا سوى شعبها

اكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، ان "لا حق لأيّ كان في ثروات ​سوريا​ سوى شعبها".

وفي تصريح له، اكد جاويش اوغلو ان "​أنقرة​ تتابع عن كثب تصريحات ​وزارة الدفاع الأميركية​ بشأن حصول "قسد" على إيرادات حقول ​النفط​ التي تسيطر عليها ​واشنطن​ في سوريا".

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