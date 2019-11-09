روسيا اليوم: السيستاني نقى تكون المرجعية فريقا في اتفاق مزعوم لإنهاء الاحتجاجات بالعراق

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني العراقي علي السيستاني نفيه أن "تكون المرجعية فريقا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية، وإنهاء الاحتجاجات الجارية".
وأكد المصدر ان "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن".
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