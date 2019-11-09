روسيا اليوم: السيستاني نقى تكون المرجعية فريقا في اتفاق مزعوم لإنهاء الاحتجاجات بالعراق

نقلت قناة "​روسيا اليوم​" عن مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني العراقي ​علي السيستاني​ نفيه أن "تكون المرجعية فريقا في الاتفاق المزعوم على بقاء ​الحكومة​ الحالية، وإنهاء ​الاحتجاجات​ الجارية".

وأكد المصدر ان "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن".