عون أكد خلال اجتماع بعبدا على ضرورة التعاون بين جمعية المصارف ومصرف لبنان

أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ خلال الإجتماع المالي، على ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية، واتخاذ الإجراءات للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين واطلاعهم على ما يجري من تطورات، منعا للشائعات التي تستهدف ​القطاع المصرفي​ والاستقرار النقدي.

وشدد الرئيس عون على أن "التعاون بين حاكمية ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى".

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