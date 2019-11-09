مصادر النشرة: الحريري لم يكن مدعواً لإجتماع بعبدا المالي

أكدت مصادر "النشرة" أن رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لم يكن مدعواً لاجتماع ​بعبدا​ المالي الذي عُقد برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​.

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