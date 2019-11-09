السيطرة على حريق الدبية والعمل جار لتبريد المكان

تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع في احراج بلدة الدبية، بعد ساعات عمل شاقة، وجهود تعاونت فيها مراكز ​الدفاع المدني​ في ​بيروت​ وصيدا وشاركت فيها طوافة للجيش وأهالي البلدة والجوار, ويعمل عناصر الإطفاء حاليا على تبريد مكان الحريق منعا لتجدد الحريق.

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